Situatie kan leiden tot prijzenoorlog: solden starten met grotere kortingen dan normaal, handelaars hebben nog enorme voorraden

De solden – die maandag starten – zullen al meteen grotere kortingen dan normaal opleveren. “Er zullen mooie koopjes te doen zijn, en we verwachten dat het qua drukte zal meevallen. Twijfel dus niet”, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. Winkels doen wel een oproep aan de overheid om winkelen per twee snel terug toe te laten.

Normaal gezien zou de soldenperiode al dit weekend zijn begonnen, maar dat is dus nog even uitgesteld. Toch zijn er al wat koopjes te vinden. “De koppelverkoop is in de sperperiode mogelijk, al is de ...