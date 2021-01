Uitslaande brand in Pepingen

Pepingen -

In het Vlaams-Brabantse Pepingen ontstond zaterdag kort na 18.00 uur een uitslaande brand in de Daelestraat. Volgens de brandweer Vlaams-Brabant-West gaat het om een dakbrand die intussen onder controle is. Gewonden zijn er niet gevallen maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.