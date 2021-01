Het gevaar van een te snelle beslissing: de scholen gaan maandag open onder dezelfde maatregelen, pas later volgt een plan B

De scholen gaan op 4 januari weer open, onder dezelfde voorwaarden als voor de kerstvakantie. Dat is beslist op het overleg van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en het onderwijsveld. Wel zullen experts een plan B opstellen. Als de curves weer stijgen, kan de krokusvakantie dan een week worden verlengd of kunnen mondmaskers ook in het lager verplicht worden. Maar waarom wordt er gewacht om een plan van aanpak uit de doeken te doen?