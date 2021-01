Verdachte aanslagen Mumbai verkocht medicijnen om terrorisme te financieren

Pakistan heeft zaterdag het vermeende brein achter de aanslagen in het Indiase Mumbai in 2008 weer opgepakt. Zakiur Rehman Lakhvi wordt beschuldigd van het financieren van terrorisme. Daarvoor verkocht hij medicijnen.

Lakhvi werd aangehouden in de stad Lahore in het oosten van Pakistan, waar hij een apotheek had. Met wat hij daar verdiende aan de verkoop van geneesmiddelen en bereidingen die hij zelf maakte tegen allerlei kwaaltjes, ‘sponsorde’ hij terreur in zijn land en in de buurlanden.

Lakhvi is voorman van terreurbeweging Lashkar-e-Taiba, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen. India heeft Pakistan herhaaldelijk opgeroepen om Lakhvi te berechten, maar Pakistan wierp tegen dat het buurland daarvoor niet genoeg bewijs aanvoerde. Lakhvi heeft eerder wel vastgezeten, maar werd in 2015 vrijgelaten, tot woede van India.

Terroristen vielen eind november 2008 twee vijfsterrenhotels aan, Oberoi Trident en Taj Mahal, het drukste treinstation van Mumbai, twee ziekenhuizen, een hoofdkwartier van de politie, een joods centrum en een populair restaurant. Bij de aanslagen kwamen 174 mensen om het leven. Onder de doden was een aantal buitenlanders.