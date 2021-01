Orel Mangala verliest met Stuttgart van RB Leipzig, dat voorlopig aan kop Bundesliga komt

VfB Stuttgart heeft zaterdagavond geen punten kunnen pakken tegen RB Leipzig. Het team van Orel Mangala, die de hele wedstrijd speelde, verloor met 0-1. Leipzig komt voorlopig aan de leiding in de Bundesliga.

Beide teams hielden elkaar de eerste periode in evenwicht. Halfweg de tweede helft opende Daniel Olmo de score voor de bezoekers. Stuttgart had nadien geen reactie meer in huis.

Leipzig klimt in de stand naar de leiding en heeft nu 31 punten, één punt meer dan Bayern München. De landskampioen ontvangt zondag kelderteam Mainz. Stuttgart is elfde.