AC Milan zal in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, zondag tegen Benevento, niet kunnen rekenen op Alexis Saelemaekers. De ex-speler van Anderlecht ontbreekt in de selectie van Milan.

Volgens Italiaanse media liep Saelemaekers een blessure aan de linkerdij op tijdens de wedstrijd tegen Lazio (3-2 zege), eind vorige maand.

Milan, de leider in de Serie A met een punt meer dan Inter, kan ook nog altijd geen beroep doen op Zlatan Ibrahimovic, die out is met een kuitblessure.