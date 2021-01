Georgia beslist dinsdag over welke partij de Senaat in handen krijgt

De inwoners van de Amerikaanse staat Georgia trekken op dinsdag 5 januari naar de stembussen voor de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen. Voor de twee zetels van de staat was er op 3 november geen kandidaat met de vereiste 50 procent van de stemmen. De resultaten zijn erg belangrijk, aangezien ze bepalen welke partij de meerderheid in de Senaat verovert.

Na de verkiezingen van 3 november hebben de Republikeinen 50 zetels in de Senaat en de Democraten 48. Moesten de Democraten dinsdag beide zetels kunnen veroveren, dan behalen zij een meerderheid voor stemmingen in de Senaat. Bij een ex aequo is het namelijk de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democrate Kamala Harris. De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de Senaat in handen te houden.

Voor de Democraten is een meerderheid in beide huizen van het Congres cruciaal om het beleid van president Joe Biden goedgekeurd te krijgen. Bij een Republikeinse meerderheid kunnen zij de regering dwarsbomen, maar ook benoemingen van bijvoorbeeld rechters tegenhouden, iets dat veelvuldig gebeurde tijdens vooral de tweede ambtstermijn van Barack Obama.

Obama voert campagne

Het is dan ook alle hens aan dek bij de beide partijen om zo veel mogelijk stemmen te ronselen. Maandag zijn zowel president-elect Joe Biden als de ontslagnemende president Donald Trump in de staat om er campagne te voeren voor de kandidaten van hun partij. Biden zal in de hoofdstad Atlanta de Democraten Jon Ossoff en Raphael Warnock een hart onder de riem steken, Kamala Harris trekt zondag naar de zuidelijke stad Savannah. Eerder ging Barack Obama ook al campagne voeren in Georgia. Trump zit vanaf het weekend in Dalton en voegt zich maandag bij een campagnebijeenkomst van de Republikeinse kandidaten David Perdue en Kelly Loeffler. Het is echter onduidelijk of Perdue maandag aanwezig zal kunnen zijn: hij ging donderdag in quarantaine na een nauw contact met iemand die positief testte op het coronavirus.

Het belang van de verkiezing weerspiegelt zich ook in de fondsenwerving. De krant New York Times meldde op tweede kerstdag al dat de twee Democratische kandidaten elk meer dan 100 miljoen dollar hadden opgehaald voor hun campagne, een absoluut record. Het vorige record stond op naam van partijgenoot Jaime Harrison uit South Carolina. Hij verloor in november wel zijn verkiezing. Ook de Republikeinen in Georgia verbraken dat record trouwens, met 64 en 68 miljoen dollar. Vanwege de overvloed aan geld worden de kiezers op radio, televisie en op internet overspoeld met reclamespots van de vier kandidaten. Opvallend is ook hoe bekende Amerikanen van over het heel het land via sociale media oproepen om zeker te gaan stemmen op 5 januari.

Nek-aan-nekrace

In de eerste ronde in november was er in geen van de twee races een kandidaat die 50 procent haalde, wat in Georgia het minimumpercentage is om te kunnen winnen. In een eerste race haalde de Republikein Perdue 49,7 procent van de stemmen en zijn Democratische tegenstander Ossoff 47,9 procent. In de andere verkiezing, een “special election” na het ontslag van senator Johnny Isakson, namen 21 Republikeinen deel. De Democraat Warnock eindigde op de eerste plaats met 32,9 procent, gevolgd door de Republikeinse Loeffler met 25,9 procent.

De peilingen geven een nek-aan-nekrace aan in beide verkiezingen. Biden veroverde de staat van Trump bij de presidentsverkiezingen op 3 november met nog geen 12.000 stemmen verschil.