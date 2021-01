Man onder invloed rijdt met wagen in kanaal Brugge: bestuurder opgepakt, twee inzittenden gevlucht

Brugge - Een wagen met drie inzittenden is zaterdagavond in het kanaal gereden in Sint-Michiels, nabij Brugge. De bestuurder, die onder invloed was, had te veel gedronken. De drie raakten op eigen houtje uit het water

Het ongeval gebeurde zaterdagavond, rond 23 uur, ter hoogte van Bombardier Transportation in de Vaartdijkstraat. De bestuurder van de personenwagen miste de bocht en reed rechtdoor het water in. Op het moment van de feiten hing er een dichte mist in de buurt, maar de man bleek ook een glas te veel op te hebben. Hij werd opgepakt door de politie en onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder vertelde de agenten dat er nog twee passagiers in de wagen zaten, waardoor er een zoekactie met duikers van de brandweer werd opgezet. De twee waren echter - net als de bestuurder - op eigen houtje uit het water geraakt en waren vervolgens gaan lopen. Het gaat om drie Bruggelingen.