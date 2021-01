Ted Cruz sluit zich aan bij Republikeins vertragingsmanoeuvre en zal zich verzetten tegen certificering verkiezingsuitslag

Elf Republikeinse zittende en aankomende Republikeinse senatoren hebben aangekondigd zich te zullen verzetten tegen de certficering in het Congres van het resultaat van de presidentsverkiezingen. De bevestiging van de overwinning van de Democraat Joe Biden kunnen ze niet verhinderen, ze vertragen wel.

Vorige maand kwam het Electoral College, met zijn 538 kiesmannen/vrouwen, tot de slotsom dat de vroegere adjunct van Barack Obama de slag om het Witte Huis heeft gewonnen. Het komt nu op 6 januari aan het Congres, in gezamenlijke zitting van Huis en Afgevaardigden en Senaat, toe dit bekrachtigen.

Tot nu toe had slechts één senator, de Republikein Josh Hawley, te kennen gegeven de zege van Biden te contesteren.

Onder leiding van de invloedrijke senator en ex-presidentskandidaat Ted Cruz uit Texas, hebben nu elf senatoren aangekondigd woensdag hetzelfde te willen doen. Zij stellen daarbij de herhaaldelijk teruggekeerde stelling van de Republikeinse president Donald Trump dat er verkiezingsfraude is gepleegd en dat er onregelmatigheden zijn geweest.

De groep eist dat er onmiddellijk een commissie komt. Die moet binnen de tien dagen een spoedaudit houden naar de resultaten van de staten waarin beide kandidaten nek-aan-nek lagen. Indien deze audit er niet komt, zullen de elf de stemmen van de kiesmannen/vrouwen uit die staten verwerpen.

Onder de elf zijn er Republikeinen die in november voor het eerst een zetel hebben veroverd en die zondag de eed zullen afleggen tijdens de constituerende zitting van het “hogerhuis” van het Amerikaanse parlement.

In het Electoral College kwam Biden aan 306 stemmen, Trump aan 232. Die stemmen kwamen van kiesmannen/vrouwen die de kandidaten hadden veroverd door in onderscheiden staten te winnen.

Normaal is de zitting van woensdag slechts een formaliteit. Nu ligt het even anders omdat Trump nog altijd weigert zijn nederlaag toe te geven. De stooractie kan de procedure enkel rekken en zelf zeggen de elf “niet naïef” te zijn. Ondertussen is de nieuwe démarche zeer omstreden binnen de Grand Old Party.