Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Wil je opnieuw naar de kapper? Hou je dan aan de regels”

Premier Alexander De Croo blikt in een interview met De Zondag voorruit op het komende jaar. Zo hoopt hij in maart versoepelingen te kunnen doorvoeren.

“Als de cijfers verder dalen, en we duiken onder de 800 besmettingen per dag, dan moet er iets mogelijk zijn”, klinkt het. “We hebben dat dus allemaal samen in handen. Wil u terug naar de kapper, hou u dan aan de regels.” De niet-medische contactberoepen zijn prioritair. “Maar daar kunnen nog andere groepen aan toegevoegd worden. De horeca? We zijn aan het onderzoeken of dat mogelijk is. Wat ik absoluut wil vermijden, is een jojo-effect.”

Dat wil dus zeggen we nog een tijdje in dit strenge regime zitten. Voor vele mensen betekent dat vrijwel totale isolatie. Een andere oplossing is er - helaas - niet. “We doen dit om een derde golf te vermijden. Want die zal nóg erger zijn dan de tweede. Ik zal meer zeggen: we kunnen geen derde golf aan.”