Jongerengroepje klimt door raam Gents hotel voor nachtelijk feestje. Uitbater wanhopig: “Ze bedotten me op alle manieren om te kunnen feesten.”

Gent -

De Gentse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feestje met negen mensen stilgelegd in hotel Orion op de Krijgslaan. Vier van hen zijn minderjarig. De hotelmanager beweert dat hij nergens van wist. “Iedere dag krijg ik wel de vraag om een feestje te mogen houden in mijn hotel. Ik wantrouw tegenwoordig iedere klant.”