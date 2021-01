TRANSFERGERUCHTEN. Eriksen, Pogba, Haaland en De Bruyne

De wintertransfermarkt is open en bijgevolg gonst het opnieuw van de transfergeruchten in de internationale kranten. Een overzicht van de belangrijkste roddels van 3 januari, uiteraard met het nodige voorbehoud te verslinden.

Manchester United duikt prominent op in de Britse tabloids vandaag. De co-leider in de Premier League wil volgens de Sunday Mirror nu echt wel af van Paul Pogba, aangezien de 27-jarige Franse middenvelder zijn contract niet wil verlengen. Juventus, PSG en Real Madrid zijn geïnteresseerd, al zou Pogba wel pas in de zomer mogen vertrekken. Man United zou de miljoenen van Pogba willen gebruiken om een stevig bod te doen op Dortmund-sensatie Erling ­Haaland.

Manchester United heeft ook een oogje op Ozan Kabak, maar krijgt volgens de Daily Mail concurrentie van Crystal Palace, Leicester City en RB Leipzig voor de Turkse centrale verdediger. Schalke 04 wil graag 30 miljoen euro voor Kabak.

Volgens het Spaanse Marca heeft Inter Milaan middenvelder Christian Eriksen aangeboden bij Real en Atlético Madrid. Eriksen kwam pas vorig jaar in januari over van Tottenham naar Inter, maar past niet in het systeem van trainer Antonio Conte. Het Spaanse AS meldt dan weer dat Eriksen in de belangstelling zou staan van PSG, nu zijn ex-coach Pochettino daar dit weekend hoofdcoach is geworden. Pochettino zou ook lonken naar een andere topper die hij bij Tottenham onder zijn hoede had: de Engelse middenvelder Dele Alli.

Tottenham gaat dan weer geen transfers doen in januari. Coach José Mourinho heeft aan The Standard verteld dat hij voorzitter Daniel Levy niet om versterkingen heeft gevraagd. “Ik verwacht geen transfers. Het zijn geen gemakkelijke tijden en de club heeft afgelopen zomer al grote inspanningen gedaan om een goede ploeg te bouwen.”

De invloedrijke voetbaljournalist Fabrizio Romano meldt vandaag dat de onderhandelingen tussen Kevin De Bruyne en Manchester City over de verlenging van zijn contract de goede kant uitgaan. De Bruyne doet die onderhandelingen zelf, aangezien hij brak met zijn manager Patrick De Koster.