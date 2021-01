Bitcoin sloopt grens van 34.000 dollar

De waarde van de bitcoin, de belangrijkste digitale munt, is zondag gestegen naar meer dan 34.000 dollar. In december alleen al steeg de virtuele munt bijna 50 procent.

De cryptomunt steeg zondag 7,8 procent tot 34.182,75 dollar, om daarna weer onder de 34.000 dollar te zakken. In december ging de bitcoin voor het eerst door de grens van 20.000 dollar. Het gaat erg snel voor de munt, die wordt gekenmerkt door forse schommelingen. Tijdens de coronacrisis kreeg de bitcoin een klap van 25 procent, om daarna weer omhoog te schieten. Bitcoin komt steeds vaker voor in de portefeuilles van institutionele beleggers, terwijl hij voorheen vaak enkel door speculanten en tech-fanaten werd gekocht. Andere beleggers blijven dan weer voorzichtig, gezien de forse schommelingen waar de virtuele munt aan onderhevig is.