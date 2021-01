Erika Vlieghe waarschuwt voor vakantie-effect op coronacijfers: “Opletten voor hoerastemming en massaal blijven testen”

Infectiologe Erika Vlieghe waarschuwt voor het “vakantie-effect” op de coronacijfers. Ook de veel besmettelijkere Britse variant dreigt roet in het eten te gooien. “We moeten als maatschappij goed weten waar we staan om kort op de bal te kunnen spelen”, zegt ze bij VRT.

Want hoewel het de goede kant uitgaat qua cijfers, waarschuwt Vlieghe voor een versterkt ‘weekend-effect’ van de feestdagen. Net als tijdens de weekends, hebben de afgelopen week minder mensen zich laten testen, wat mogelijk een vertekende cijfers kan opleveren.

Het gedrag van de Belgen tijdens de feestdagen heeft haar “blij verrast”, maar tijd om op onze lauweren te rusten, is er niet door het oprukken van de Britse mutant. “Er zijn veel zaken die we nog niet weten. We zijn daar met z’n allen zéér ongerust over en houden de cijfers angstvallig in de gaten.” Als blijkt dat deze variant wel besmettelijker blijkt en ook bij kinderen rondgaat, zullen in het onderwijs extra maatregelen nodig zijn. “Jongere kinderen ook een mondmasker laten dragen op school, buitenschoolse activiteiten verder reduceren, of winkels sluiten in de grensgebieden. Dat zijn zaken die we niet graag beslissen, maar we zien de evolutie in onze buurlanden met lede ogen aan.

