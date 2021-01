OVERZICHT. Feestdagen vallen slecht in 2021, maar zo haal je toch het meeste uit je vakantiedagen

Ben je ook zo iemand die in het begin van het jaar onmiddellijk alle brugdagen als vakantie boekt om langer aan één stuk thuis te zijn? Dan heb je pech dit jaar, want 2021 telt maar twee echte brugdagen.

Je hebt van die jaren dat je door een paar dagen vakantie goed in te plannen, meerdere lange weekends hebt. Maar dat valt dit jaar dus dik tegen.

Echte brugdagen zijn wanneer een feestdag op een dinsdag of donderdag valt en je met een dag vakantie te nemen onmiddellijk vier dagen thuis bent. Dit jaar zijn dat alleen donderdag 13 mei (Hemelvaart) en donderdag 11 november (Wapenstilstand).

Paasmaandag (5 april) is uiteraard op een maandag. Wie daar dinsdag 6 april of vrijdag 2 april een dag neemt heeft ook een lang weekend. Dat geldt ook voor Pinkstermaandag (24 mei) en Allerheiligen (1 november), al zijn dat dan geen echte brugdagen.

Voor de rest vallen de feestdagen slecht dit jaar. 1 mei (Feest van de Arbeid) is op een zaterdag, de Nationale Feestdag (21 juli) is een woensdag en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus) valt op een zondag. En ook Kerstmis en Nieuwjaar vallen dit jaar in het weekend, op een zaterdag. Voor feestdagen die in een weekend vallen, krijg je wel een extra vrij dag, al of niet zelf te kiezen wanneer.

Wil je het maximum uit je vakantiedagen halen, kan je het volgende doen:

- Eén dag vakantie nemen op vrijdag 14 mei, dan ben je vier dagen thuis (van 13 tot en met 16 mei)

- Eén dag vakantie nemen op vrijdag 12 november, dan ben je vier dagen thuis (van 11 tot 14 november)

- Vier dagen vakantie nemen van 6 tot 9 april, dan ben je negen dagen thuis (van 3 tot 11 april)

- Vier dagen vakantie nemen van 25 tot 28 mei, dan ben je negen dagen thuis (van 22 tot 30 mei)

Zo ben je met 10 vakantiedagen op te nemen toch al 26 dagen thuis. Kan je ook nog vier dagen nemen van 2 tot 5 november en op 19, 20, 22 en 23 juli, dan ben je met 18 vakantiedagen 44 dagen thuis.