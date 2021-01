Tiener (16) gedood en vier anderen gewond bij schietpartij in Bordeaux

Een tiener van 16 is zaterdagavond om het leven gekomen bij een schietpartij in de Franse stad Bordeaux. Vier andere jongeren zijn gewond geraakt. Dat heeft de lokale politie zondag bekendgemaakt.

De feiten deden zich omstreeks 23 uur voor in de wijk Aubiers, waar het in de nacht van oud naar nieuw al erg onrustig was. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk.

Zeker is dat een 16-jarige jongen aan zijn verwondingen overleden is, kort nadat hij naar het ziekenhuis was overgebracht. Twee anderen liggen zondag in het ziekenhuis. Een is er ernstig aan toe.