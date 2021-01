MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft “oplossing” voor gênant moment van Bart De Wever tijdens video-interview

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zich zaterdagochtend interviewen in het Radio 2-programma ‘Goede voornemens 2021’. Tijdens de videochat viel de presentatoren echter iets op: “Kan het zijn dat je in je onderbroek zit?” Een gênant momentje voor Bart De Wever, al kreeg hij ondertussen wel al hulp uit onverwachte hoek.

De N-VA-topman had zich voor de gelegenheid uitgedost in een ruitjeshemd, maar presentatrice Kim Debrie ontdekte dat het hemd niet in zijn broek zat. “Jij hebt een mooi hemdje aan, maar kan dat zijn dat je in je onderbroek zit?”

De N-VA-voorzitter werd verraden door de spiegel achter hem. “Verdorie, daar heb ik geen rekening mee gehouden”, aldus De Wever. “Bij deze begint het jaar met een bijzonder gênant moment.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zag het filmpje ook en maakte onderstaand grapje op Twitter. “Beste Bart De Wever, ik heb een nieuwjaarsgeschenk voor jou.”