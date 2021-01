De Ketelaere en Doku in UEFA-lijst met 50 toptalenten om naar uit te kijken in 2021

De Europese voetbalbond UEFA heeft een lijst gepubliceerd met “de 50 toptalenten voor de toekomst”. Daarin is er ook plaats voor twee Belgen: Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Jeremy Doku (Rennes)

Over De Ketelaere zegt de UEFA het volgende. “Een sleutelfiguur bij Club Brugge, dat zijn Champions League poule tegen alle statistieken in bijna overleefde. De Ketelaere is een aanvallende middenvelder die in november zijn eerste Belgische cap kreeg.” Jeremy Doku wordt dan weer omschreven als “de nieuwe Eden Hazard”. “Doku heeft al vijf caps voor België. Zijn versnelling, explosieve dribbel en breed scala aan vaardigheden onderscheiden hem van de rest. Rennes betaalde een clubrecord om hem los te weken bij Anderlecht.”

De lijst met 50 namen

Paulos Abraham (SWE, 18 – AIK)

Tyler Adams (USA, 20 – Leizpig)

Sergio Arribas (ESP, 19 – Real Madrid)

Mitchel Bakker (NED, 20 – Paris)

Jude Bellingham (ENG, 17 – Dortmund)

Jens Cajuste (SWE, 21 – Midtjylland)

Riccardo Calafiori (ITA, 18 – Roma)

David Carmo (POR, 21 – Braga)

Charles De Ketelaere (BEL, 19 – Club Brugge)

Yusuf Demir (AUT, 17 – Rapid Wien)

Amad Diallo (CIV, 18 – Atalanta)

Mohammed Diomande (CIV, 18 – Nordsjælland)

Igor Diveev (RUS, 21 – CSKA Moskva)

Jeremy Doku (BEL, 18 – Rennes)

Radu Dragu?in (ROU, 18 – Juventus)

Roman Evgenyev (RUS, 21 – Dinamo Moskva)

Wahidullah ‘Wahid’ Faghir (DEN, 17 – Vejle)

Wesley Fofana (FRA, 19 – Leicester)

Gianluca Frabotta (ITA, 21, Juventus)

Amine Gouiri (FRA, 20 – Nice)

Ryan Gravenberch (NED, 18 – Ajax)

Joško Gvardiol (CRO, 18 – Dinamo Zagreb, geleend van Leipzig)

Jens Petter Hauge (NOR, 21 – AC Milan)

Ísak Bergmann Jóhannesson (ISL, 17 – IFK Norrköping)

Curtis Jones (ENG, 19 – Liverpool)

Boubacar Kamara (FRA, 21 – Marseille)

Orkun Kökçü (TUR, 19 – Feyenoord)

Ladislav Krejcí (CZE, 21 – Sparta Praha)

Takefusa Kubo (JAP, 19 – Villarreal, geleend van Real Madrid)

Marash Kumbulla (ALB, 20 – Roma)

Stanislav Magkeev (RUS, 21 – Lokomotiv Moskva)

Daniel Maldini (ITA, 19 – AC Milan)

Giorgi Mamardashvili (GEO, 20 – Locomotive Tbilisi)

Nuno Mendes (POR, 18 – Sporting CP)

Youssoufa Moukoko (GER, 16 – Dortmund)

Yunus Musah (USA, 18 – Valencia)

Jamal Musiala (ENG, 17 – Bayern)

Noah Okafor (SUI, 20 – Salzburg)

Marcus Holmgren Pedersen (NOR, 20 – Molde)

Pedri (ESP, 18 – Barcelona)

Abdallah Sima, (SEN, 19 – Slavia Praha)

Kamaldeen Sulemana (GHA, 18 – Nordsjælland)

Ravil Tagir (TUR, 17 – Istanbul Basaksehir)

Malick Thiaw (FIN, 19 – Schalke)

Anatolii Trubin (UKR, 19 – Shakhtar Donetsk)

Christos Tzolis (GRE, 18 – PAOK)

Fábio Vieira (POR, 20 – FC Porto)

Owen Wijndal (NED, 21 – AZ)

Florian Wirtz (GER, 17 – Leverkusen)

Illia Zabarnyi (UKR, 18 – Dynamo Kyiv)