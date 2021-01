Aantal haarden van vogelgriep schiet in Frankrijk de hoogte in: vooral foie gras-regio getroffen

Op 1 januari werden in heel Frankrijk 61 haarden van vogelgriep geteld, het zeer besmettelijke virus waar wellicht alle vogelsoorten vatbaar voor zijn maar dat ongevaarlijk is voor de mens. Op 29 december was nog sprake van 21 haarden.

De nieuwe cijfers zijn zondag bekendgemaakt door het Franse ministerie van Landbouw. 48 van de 61 haarden bevinden zich in de Landes, een departement in het zuidwesten van het land dat bekendstaat voor zijn productie van foie gras. Lokale autoriteiten in Frankrijk mogen binnen een bepaalde perimeter rond een vastgestelde haard tot de preventieve slachting van (gezonde) dieren overgaan.

Volgens de meest recente cijfers van het FAVV zijn er in België sinds 13 november 2020 al 19 gevallen van vogelgriep ontdekt bij wilde vogels. Ook bij twee professionele pluimveebedrijven en een particuliere houder was er al een uitbraak.