Spaanse overheden vrezen extra besmettingen na nieuwjaarsrave in Barcelona

Op verschillende plaatsen in Spanje scherpen regionale overheden de coronamaatregelen aan omdat ze de impact vrezen van een grote raveparty in de omgeving van Barcelona. Het feest begon op oudejaarsdag, duurde meer dan 40 uur en trok honderden feestgangers.

De rave vond plaats op een industrieterrein in Llinars del Valles, vlakbij de Catalaanse hoofdstad. Er is niet alleen kritiek op de aanwezigen voor hun flagrante inbreuk op de gezondheidsregels, maar ook op de politie. Velen vonden dat het veel te lang duurde eer het feest kon stilgelegd worden.

Onder meer in Madrid zijn in de nasleep van de illegale fuif nieuwe maatregelen aangenomen. Enerzijds om te verhinderen dat daar gelijkaardige feesten worden georganiseerd, maar anderzijds ook om in de mate van het mogelijke te verhinderen dat de rave in Barcelona tot een nieuwe opstoot van de coronacijfers in heel Spanje leidt. In de hoofdstad worden de lockdownregels aangescherpt in 23 gebieden, waardoor bewoners hun huis alleen nog maar mogen verlaten om te gaan werken of om naar de dokter te gaan. In de regio’s Aragon en Castilië en Leon en in Gibraltar worden eveneens nieuwe maatregelen genomen.

???? #ARRO i agents d'USC han perimetrat la nau abandonada on s'hi celebra una rave a Llinars del Vallès des d'ahir a la nit. S'identifica i es denuncia a qui surt i s'evita que hi entri més gent. @Mossos de paisà han entrat i també han pogut aconseguir imatges de l'interior. pic.twitter.com/4rMv0ZXxBc — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) January 1, 2021

Ook in Frankrijk heeft de politie moeite gehad om een illegale raveparty stil te leggen. Daar zouden ongeveer 2.500 personen aanwezig geweest zijn op de fuif ten zuiden van Rennes.