Vrouw in levensgevaar na slagen in Eeklo: verdachte aangehouden

Eeklo - De verdachte die opgepakt werd in Eeklo nadat een vrouw zaterdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een geval van slagen en verwondingen, is aangehouden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden in de Collegestraat, die zaterdagnamiddag afgesloten werd voor verder onderzoek. In een woning in de straat raakte een vrouw zwaargewond en ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er werd een verdachte opgepakt en verhoord. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden, maar over zijn identiteit en de exacte omstandigheden van het incident zijn nog geen details bekend.

