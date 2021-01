“Ruim 37.000 reizigers kwamen afgelopen weekend terug uit rode zone”, maar mogelijk zijn het er meer

Het afgelopen weekend hebben ruim 40.000 mensen het Passenger Locator Form (PLF) ingevuld. Dat blijkt uit cijfers die het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan VRT bezorgde. Op ruim 37.000 van die formulieren gaven reizigers aan uit rode zones te komen. Hoeveel reizigers ons land zijn binnengekomen zonder formulier, is niet duidelijk.

Zaterdag hebben reizigers 20.389 van die PLF’s ingevuld. 17.701 onder hen kwamen uit een rode zone. Zondag werden (omstreeks 13u) al 22.315 van die formulieren ingevuld. Onder hen: 19.937 uit een rode zone.

Gespreid over het weekend zijn dus minstens 37.638 reizigers uit rode zones ons land opnieuw binnengekomen. Mogelijk zijn dat er meer want het is niet duidelijk hoeveel reizigers het land zijn binnengekomen zonder een PLF in te vullen. Volgens VRT blijkt uit een steekproef die politie afgelopen zaterdag deed in het station in Brussel-Zuid dat heel wat reizigers het formulier niet hadden ingevuld. Ze kregen een boete en moesten het formulier alsnog invullen.

Nog bij VRT pleit viroloog Marc Van Ranst voor meer controles op de snelwegen. “Op de weg zou dat iets meer mogen zijn dan 1 auto om de 10 minuten”, zei hij zondag.