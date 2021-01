Vader van jongeman (28) die overleed door vuurpijl reageert: “Maikel wou iets doen voor zijn overleden moeder, het werd zijn dood”

Zandhoven / Pulle -

“Mensen beseffen niet half hoe kwetsend al die grove commentaren op sociale media zijn”, zegt Patrick Van Rompaey (59) uit Pulle (Zandhoven). Hij verloor tijdens oudejaarsnacht zijn oudste zoon Maikel (28) bij een vuurwerkincident thuis. “Maikel stak dat vuurwerk af als eerbetoon aan zijn moeder Nadia die vier maanden geleden op 58-jarige leeftijd overleed. Ik had het hem nog afgeraden, maar hij wou íéts doen voor zijn moeder die er normaal elke nieuwjaarsnacht van genoot en er nu niet meer was. Het is zijn dood geworden.”