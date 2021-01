Ondanks de dalende cijfers temperen de experts toch onze verwachtingen: “Nu versoepelen is een heel slecht idee”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt, net als de ziekenhuisopnames en overlijdens. België is op dit moment een van de beste leerlingen van de Europese klas. Toch temperde infectiologe Erika Vlieghe dit weekend de “hoerastemming” over de dalende cijfers. Bewust, want anders zouden we te snel aan versoepelingen gaan denken. “En nu versoepelen is een heel slecht idee”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst.