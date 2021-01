Standard zet Obbi Oulare terug naar beloften omdat hij huurtransfer weigert

Obbi Oulare maakt niet langer deel uit van de A-kern van Standard. Nadat de targetspits een huurtransfer naar Barnsley afwees, kreeg hij te horen dat hij bij de beloften moet gaan meetrainen.

Het blijft borrelen in Luik. Obbi Oulare moet vanaf maandag met de U21 van Standard gaan meetrainen. De 24-jarige aanvaller werd per brief over de maatregel verwittigd. Daarin viel naar verluidt te lezen dat hij niet aan de sportieve verwachtingen voldeed, daarnaast werden zijn blessures genoemd.

Maar de echte reden is eerder in de financiële toestand van Standard te zoeken. De Rouches zijn aan het saneren en hopen in januari behalve Felipe Avenatti (KV Mechelen) ook Oulare elders op huurbasis onder te brengen. De club wil zo aan salaris besparen, terwijl de spelers hun transferwaarde kunnen herwinnen. Barnsley meldde zich vorige week voor Oulare. De Engelse tweedeklasser wilde hem huren – met aankoopoptie – maar Oulare zag om meerdere redenen niks in de overgang.

Oulare mist maandag zodoende de eerste training van kersvers T1 Mbaye Leye. De Senegalees wordt later die dag voorgesteld. Voorlopig zijn er geen andere spelers naar de beloften verwezen. Daarover vindt maandag een vergadering plaats.