Viroloog Steven Van Gucht: “Mijn mentale crash komt nog”

Op en top professioneel, zo komt viroloog Steven Van Gucht over op het nieuws. Zeggen wat er te zeggen is, zonder veel emoties te tonen. Maar achter de schermen heeft hij het soms moeilijk. “Vlak voor ik het nieuws moest brengen van het twaalfjarig meisje dat aan het virus was overleden, heb ik gehuild. Ik denk dan ook dat mijn echte crash nog moet komen”, zegt hij aan HLN.

Nuchter, professioneel en zonder veel emoties te tonen. Zo kennen we Steven Van Gucht, de 44-jarige viroloog en woordvoerder van Sciensano die al maanden tekst en uitleg geeft bij de coronacijfers. Maar weg van de camera’s heeft hij het soms moeilijk, zo geeft hij toe.

“Ik herinner me levendig de momenten waarop ik een beklijvende getuigenis bekeek van een eenzame man in een woonzorgcentrum of toen ik het overlijden van een kind moest brengen op een persconferentie. Gezien mijn vader in de zeventig is en ik zelf ouder ben, komt de impact van Covid-19 dan plots heel dichtbij. Dan is het niet eenvoudig om de coronacrisis door een louter wetenschappelijke bril te bekijken”, bekent Van Gucht tijdens het gesprek met HLN.

Van Gucht heeft meer dan wie ook een erg bewogen jaar achter de rug. “Ik zal mijn mentale klap nog wel krijgen”, zegt hij.