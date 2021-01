Mathis (4) redt zeldzame uil van hongerdood: “Ik dacht eerst dat het een knuffel was”

Op 31 december vond het gezin Laurier uit Ronse een fel verzwakte uil op hun wandeling. Het dier, een Europese oehoe, sterkt aan in het vogelopvangcentrum (VOC) in Geraardsbergen en wordt binnenkort terug vrijgelaten. De vogel heeft veel geluk gehad dat hij gevonden werd, anders stierf hij de hongerdood.

“Op de laatste dag van het jaar gingen we wandelen”, zegt Bart Laurier. We zijn Bart, zijn vrouw Eline en kinderen Nora en Mathis. “We doen dat wel vaker, en in deze coronatijden wandelen we nog meer ...