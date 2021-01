Kevin De Bruyne geselt Chelsea-defensie met goal en assist: Manchester City aan de rust 0-3 voor

Manchester City staat aan de rust 0-3 voor op het veld van Chelsea. Met dank aan opnieuw een ijzersterke De Bruyne. De Rode Duivel had met een goal en een assist opnieuw een groot aandeel in de sterke eerste helft van de Citizens.

In het openingskwartier was Chelsea nochtans baas. Manchester City keek de kat uit de boom en liet de bal aan de thuisploeg. Toch was de eerste kans voor de mannen van Guardiola. De eerste kans was er al eentje voor De Bruyne. Die deed alles goed, maar miste oog in oog met Mendy. Het zou uiteindelijk de voorbode worden voor een walk-over. De kans van De Bruyne gaf City immers een boost en meteen daarna was het ook al raak: Gundogan draaide zich knap vrij en schoot de bal kurkdroog voorbij Mendy.

En toen was het tijd voor De Bruyne om zijn duivels te ontbinden. Eerst bediende hij Phil Foden bij de 0-2, waarna hij enkele minuten later zelf de 0-3 op het bord zette. Sterling schoot na een counter tegen de paal, maar De Bruyne legde de bal perfect dood en plaatste de bal droog in het hoekje. Dat belooft nog voor de tweede helft.