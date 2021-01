Milieuactiviste Greta Thunberg is volwassen geworden

’s Werelds bekendste milieuactiviste, Greta Thunberg, is meerderjarig. Ze is vandaag 18 jaar geworden en mag dus stemmen bij de verkiezingen en autorijden. Al is het dat laatste niet van plan.

Greta Thunbergs naam ging in 2018 heel de wereld over met haar beweging SS4C, ‘School Strike for Climate’. Ze ging zelf eerst twee weken in staking op de stoep van het Zweedse parlement, om haar eis van het terugdringen van broeikasgassen kracht bij te zetten. Daarna gaf zij het voorbeeld om elke vrijdag in staking te gaan, onder het motto ‘Vrijdagen voor de toekomst’. Acties die ook in ons land met succes werden georganiseerd door Anuna De Wever en enkele vriendinnen.

Maar in 2020 werd het stil rond de klimaatjongeren. Thunberg zit nu weer gewoon op de schoolbanken, maar blijft wel actie voeren.

Nu ze volwassen is mag ze deelnemen aan de verkiezingen en mag ze autorijden. Maar dat is ze zeker niet van plan omdat auto’s te vervuilend zijn. Om dezelfde reden weigert ze ook te vliegen.