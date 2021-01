Nog een laatste week herrie schoppen: hoe Donald Trump nog steeds niet van plan is om zomaar plaats te ruimen

President Donald Trump is nog steeds niet van plan zomaar plaats te ruimen. De komende dagen staan in het teken van het ultieme verzet tegen de overwinning van Joe Biden. Maandag gaat de president zelf naar Georgia voor een Republikeinse meeting. Woensdag zullen zijn Republikeinse getrouwen de officiële goedkeuring van de verkiezingsuitslag door het Congres proberen uit te stellen. Een paar blokken verder zal de March for Trump door de straten van Washington trekken. “Stop the steal”, blijft de boodschap.