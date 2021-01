Politie haalt vermiste kater Charlie weg bij ‘nieuw baasje’

Zo’n vijf jaar geleden haalde Marie Pauwels (40), zaakvoerster van Poppins Bloemen in Antwerpen, kater Charlie uit een asiel in de Kempen. Het duo was jaren onafscheidelijk, maar op 10 december verdween de kat plots. Kort nadat Marie affiches had opgehangen in de buurt, kreeg ze al telefoon van de buren.

“Charlie had zonder dat ik het wist een dubbelleven ...