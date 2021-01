Zaakvoerder restaurant De Clesse in Oudenburg niet aangehouden voor dubbele brandstichting

Oudenburg - De zaakvoerder van het restaurant De Clesse in Oudenburg waar het op korte tijd twee keer heeft gebrand, moest zondag voor de onderzoeksrechter komen voor dubbele brandstichting. Intussen besliste de onderzoeksrechter om de uitbater niet verder aan te houden.

In amper een week tijd heeft het tweemaal gebrand in een restaurant in Oudenburg. Na de eerste brand op tweede kerstdag leek er nog geen sprake te zijn van brandstichting, maar tijdens de tweede brand afgelopen vrijdag zouden houten planken in de keuken hebben vuur gevat. Het parket stelde daarop een branddeskundige aan en onderzocht daarbij de piste van brandstichting.

De uitbater van het restaurant werd opgepakt en verhoord en kwam zondag nog voor de onderzoeksrechter voor dubbele brandstichting. De onderzoeksrechter besliste om de man niet verder aan te houden. Het onderzoek wordt voortgezet.

