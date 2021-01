Van pure euforie op oudejaar naar diep verdriet op Nieuwjaar: hoe woon-zorgcentrum in 24 uur tijd van de hemel naar de hel ging

Pelt -

Op oudejaarsdag pure euforie, op nieuwjaarsdag diep verdriet. In 24 uur tijd kregen meer dan 140 bewoners van woon-zorgcentrum Immaculata in het Limburgse Pelt eerst te horen dat ze deze week allemaal gevaccineerd zouden worden. Om kort daarna het slechte nieuws te krijgen dat bij hen corona was uitgebroken en de vaccinaties dus niet kunnen doorgaan.