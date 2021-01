Geen enkel land doet beter: verbazing over razendsnelle vaccinatiecampagne in Israël

Israël verbaast de wereld met zijn razendsnelle vaccinatiecampagne. Eind deze maand wil het land minstens 2 miljoen van zijn 9 miljoen inwoners hebben ingeënt. Geen enkel land doet beter.

Terwijl bij ons Jos Hermans uit het rusthuis in Puurs begin vorige week als eerste landgenoot een spuitje tegen het coronavirus kreeg, is Israël al sinds 19 december aan het vaccineren. Op dit moment zit het land aan zo’n 150.000 spuitjes per dag. Doel is om nog voor het einde van deze maand al zo’n 2 miljoen inwoners te hebben ingeënt, aldus Hezi Levi, directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid.

Omgerekend naar bevolkingsaantal is de voorsprong op alle andere landen ronduit indrukwekkend: Israël wist al meer dan 12 procent van de bevolking in te enten. Eerste achtervolgers zijn – naast Bahrein – het Verenigd Koninkrijk en de VS, met welgeteld nog maar 1,4 en 1,3 procent van de bevolking gevaccineerd.

Op het Europese vasteland ligt Denemarken op kop: 0,7 procent kreeg er al een vaccin. Daarna volgt Duitsland met 0,3 procent.

Israël kan het gaspedaal zo diep induwen dankzij een fikse berg geld. Het land startte al heel vroeg onderhandelingen op met vaccinbouwers Pfizer en Moderna. Om zeker te zijn dat het als eerste én van grote voorraden zou worden voorzien, zou Israël een hogere prijs hebben betaald dan andere landen.

Maar ook politiek speelt mee. Straks zijn er opnieuw parlementsverkiezingen en huidig premier Benjamin Netanyahu heeft beloofd dat Israël het eerste land ter wereld wordt dat volledig zal zijn gevaccineerd.