Een hele vakantie goede cijfers, en toch werken experts een plan B uit voor het overlegcomité van vrijdag

De experts werken een plan B uit, een noodplan voor het geval de coronacijfers in ons land weer fors beginnen te stijgen. Zo moeten we geen tijd verspillen aan overleg als de epidemie weer oplaait. “Als het droog is op de heide, dan worden de brandtorens ook bemand om te kijken of er geen brand uitbreekt”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt).