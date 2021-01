Vakbond doet zelf voorstellen om job van leerkracht weer aantrekkelijker te maken: “Geef leraars het recht onbereikbaar te zijn”

Geef leerkrachten het recht om onbereikbaar te zijn via Smartschool of andere kanalen. Dat is een van de voorstellen waarmee de christelijke vakbond COC het lerarenberoep weer aantrekkelijk wil maken. De vakbond stelt deze week een ambitieus plan voor om de druk op de politiek op te voeren. “Iedereen erkent het probleem al jaren, maar er komt maar geen schot in de zaak”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.