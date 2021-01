Scholen nemen geen enkel risico: op reis geweest? Zonder pardon terug naar huis

In veel klaslokalen wordt maandagochtend de allereerste vraag of er toch geen leerlingen in het buitenland op vakantie zijn geweest, zo blijkt uit een rondvraag bij schooldirecties. Wie zijn vinger opsteekt, wordt zonder pardon naar huis gestuurd: “Het is niet het moment om als school ook maar enig risico te nemen”, klinkt het bij veel directeurs.