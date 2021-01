Januari, het ideale moment om in de solden koopjes op de kop te tikken of na de winterschoonmaak wat overbodige spullen bij het groot huisvuil te zetten. Naar welke profielen zijn onze eersteklassers op zoek? En wie mag er langs de andere kant vertrekken? Een overzicht.

Wat mag erbij komen?

Met Bas Dost en Stefano Denswil haalde Club Brugge in december al een spits en een centrale verdediger in huis. Een jonge flankspeler, die als wissel voor de toekomst kan dienen, is ...