Yari Verschaeren pikkelt 2021 in op krukken, jonge vervanger van Percy Tau laat op zich wachten

Na één weekje winterstop is Anderlecht met goeie moed aan het nieuwe jaar begonnen. De spelers moesten zich dit weekend melden voor (corona)tests en de eerste training. Kleine domper: paars-wit ziet Percy Tau wellicht niet meer terug, maar zijn vervanger Yari Verschaeren pikkelde in het trainingscomplex nog altijd rond op krukken.

Pet op, sportschoenen aan, stevig op zijn benen. Even dachten we zaterdag een nieuwe speler te spotten op Anderlecht, maar we hadden het mis. Navraag leerde ons dat de onbekende jongeman die we zagen Stijn Van Hemelrijck was. De zoon van nieuwsanker Martine Tanghe werkt sinds kort voor het mediateam van RSCA.

Net als zowat alle andere medewerkers van de Brusselse club moest hij zich na een weekje vakantie melden voor een coronatest. De spelers van de A-ploeg arriveerden tezelfdertijd. Voor Warner Hahn, de nieuwe doelman, voelde het nog wat onwennig maar hij werd al snel op zijn gemak gesteld door zijn landgenoten Derrick Luckassen en Michel Vlap. Aan de glimlach van die laatste te zien, was Vlap blij om terug te zijn.

De Fries rekent op nieuwe kansen nu er een concurrent minder is. Wij keken uit of Percy Tau nog in Brussel zou opduiken, maar zagen de dribbelaar niet verschijnen. Bij Anderlecht gaan ze ervan uit dat zijn Engelse werkvergunning in orde komt en dat Tau dan snel aansluit bij zijn moederclub Brighton & Hove. De transfermarkt is nog heel januari open, maar de kans dat Tau nog eens een paars-wit shirt draagt, is miniem.

Vlap ziet zichzelf als de nieuwe spelverdeler, vooral omdat Yari Verschaeren nog out is. Dit weekend moesten ook de geblesseerden naar Neerpede komen. Trebel (knie) is bijna klaar om voluit te gaan, Cobbaut (enkel) liep al gezwind naar binnen, maar Verschaeren zit nog met zijn voet in een beschermende bot en liep rond op krukken. Drie weken nadat het jeugdproduct een scheur in zijn scheenbeenvlies opliep is het nog altijd behelpen.

Een echte training stond er zaterdag overigens niet op het programma. Na de coronatests mocht iedereen naar huis en werd er via Zoom een oefensessie gegeven met de physical coach. Na de eindejaarsweek wou Anderlecht niet te snel risico’s nemen met Covid-19. Er is geen ministage meer gepland en teambuildingsactiviteit gaat niet door. Safety First. Pas nadat de resultaten van de coronatests bekend zijn, trainen/trainden de Brusselaars voluit.

Adrien Trebel (knie) is bijna klaar om voluit te gaan. Foto: Olivier Matthys

Spaanse makelaar Dimata

Grote versterkingen moeten de fans niet direct verwachten. Anderlecht wordt wel aan heel wat namen gelinkt - zoals de Colombiaanse middenvelder Andres Colorado (22) - maar de prioriteit is de kern afslanken. Opvallend daarbij is dat Landry Dimata onlangs een Spaanse manager inschakelde. Heeft de spits plannen? Het vijftal Zulj, Vranjes, Milic, Bakkali en Sanneh mag ook beschikken. Alleen presenteerden de eerste twee zich goedlachs, terwijl de laatsten meededen met de U21. Alleen voor Milic is er iet of wat interesse van het Spaanse FC Cartagena. Zondag hervat Anderlecht al de competitie tegen OH Leuven.