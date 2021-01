Zware gasexplosie maakt huis met de grond gelijk: nog één man onder het puin

Een zware explosie, waarschijnlijk door een grote gasfles, heeft zondagmiddag een huis in Anderlues (Henegouwen) volledig verwoest. Volgens de brandweer van de zone Henegouwen-Oost zat er zondagavond nog altijd iemand vast onder het puin. Wellicht de bewoners.

De explosie vond plaats rond 16.00 uur in een huis aan de Chemin du Tierne in Anderlues. De knal was enorm, zeggen buren. “Alles trilde. Het puin werd letterlijk door de lucht geblazen.”

Volgens lokale brandweer zou de eigenaar van het pand een grote gasfles hebben willen aansluiten. Het huis is immers niet op stadsgas aangesloten. Wellicht is daarbij iets fout gegaan. Het huis werd volledig verwoest. De explosie veroorzaakte ook brand en blies een nabijgelegen stacaravan op.

Het vernielde huis is opgedeeld in twee verblijven: in een deel woont een twintiger, die zich wist te redden. Hij is met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. De man van rond de vijftig, de eigenaar van het pand, zat zondagavond nog steeds geklemd in de kelder onder de brokstukken.

Er wordt met twee speurhonden gezocht naar de man die onder het puin vastzit. Maar de brandweer vreest dat de kans klein is dat hij de explosie overleefde gezien de schade. De woning is letterlijk met de grond gelijk gemaakt.

Foto: BELGA

Foto: BELGA