Amerikaanse viroloog Anthony Fauci wijst Donald Trump terecht: “Die coronadoden zijn echt”

Twee hoge Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen betwisten de bewering van president Donald Trump dat het aantal coronabesmettingen en sterfgevallen in de VS overdreven is. “Die doden zijn echt”, aldus de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci.

“De doden zijn echte doden”, zei de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci op ABC News, eraan toevoegend dat ook “de propvolle ziekenhuizen en gestreste gezondheidswerkers niet nep zijn, maar echt.”

Fauci en Jerome Adams, het hoofd van de dienst volksgezondheid, die op CNN verscheen, verdedigden de nauwkeurigheid van de gegevens over het coronavirus die door de Amerikaanse gezondheidsdienst werden gepubliceerd nadat Trump hun telmethode had aangevallen.

Op Twitter schreef Trump, die op 20 januari wordt opgevolgd door de Democraat Joe Biden: “Het aantal besmettingen en overlijdens door het China Virus is verregaand overdreven in de Verenigde Staten tengevolge van de belachelijke rekenmethode van de (Amerikaanse Gezondheidsdienst, nvdr.) CDC, vergeleken met andere landen waarvan vele doelbewust zeer onjuiste en lage cijfers melden”, aldus de presidentiële tweet.

Volgens de CDC zijn er sinds eind 2019 in de VS meer dan 20 miljoen mensen besmet met sars-CoV-2 en zijn er bijna 347.000 overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat is een op de 950 inwoners van de VS. “Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid heb ik geen reden om aan die cijfers te twijfelen. Mensen moeten zich er heel goed van bewust zijn dat het niet alleen om de doden gaat”, zei Adams. “Het gaat om de ziekenhuisopnames en om de zorgcapaciteit.”

Naar 500.000 gevaccineerden per dag

Fauci en Adams waren wel optimistisch over het tempo waarin Amerikanen tegen het virus worden gevaccineerd. Sinds 14 december zijn meer dan 4,2 miljoen mensen ingeënt met een van de twee vaccins, ver onder het doel van de regering-Trump van 20 miljoen tegen eind 2020.

“We wilden tot 20 miljoen komen. Maar dat er in de afgelopen 72 uur 1,2 miljoen doses zijn ingespoten, oftewel 500.000 per dag, geeft een sprankeltje hoop”, zei viroloog Fauci. “We zijn niet waar we willen zijn, maar ik denk wel dat we er kunnen komen.”