LA LIGA. Barcelona wint zuinig, Luis Suarez schiet Atlético naar de leiding

Barcelona heeft met een zuinige 1-0-overwinning de punten meegenomen uit Huesca. Een goal van Frenkie de Jong, op assist van Messi, volstond voor de zege. Eerder vandaag is Atlético Madrid op bezoek bij Alaves op de valreep ontsnapt aan puntenverlies. Het werd uiteindelijk 1-2 na een late goal van Luis Suarez.

Barcelona doet het zuinig

FC Barcelona heeft zich niet laten verrassen bij Huesca. Het domineerde de wedstrijd tegen de laagvlieger volledig en kwam dankzij een goal van Frenkie de Jong al in de eerste helft op voorsprong tegen de ploeg uit Aragon. Ook Messi bewees in zijn 500ste wedstrijd opnieuw zijn waarde voor de Blaugrana, want de assist voor de goal kwam van zijn voet. Die goal volstond ook voor de zege. Door de zege klimt Barcelona naar de vijfde plek in de stand.

?? | Messi pakt in z'n 500ste LaLiga-wedstrijd uit met een heerlijke assist! ??#HuescaBarça pic.twitter.com/kKRCK3OzXA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 3, 2021

Suarez op de valreep voor Atlético

Het leek een rustige namiddag te gaan worden voor Atlético. Llorente had de bezoekers voor rust op voorsprong gezet en na de rode kaart van Laguardia na een uur, leek de wedstrijd gespeeld. Toch moest Atlético nog bibberen, want na een owngoal van Felipe stond het plots 1-1. Tegen tien man leken de jongens van Simeone lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, maar in de absolute slotfase schonk Luis Suarez zijn team uiteindelijk de drie punten.

???? | Luis Suárez beslist de wedstrijd met zijn negende doelpunt van het seizoen in LaLiga! ??°°#AlavésAtleti pic.twitter.com/L7q4iaxkLk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 3, 2021

Yannick Carrasco werd na 82 minuten gewisseld. Door zege springt Atlético opnieuw naar de leiding in de Spaanse competitie. Het telt nu 38 punten. Dat zijn er 2 meer dan Real Madrid. Atlético heeft ook nog twee wedstrijden te goed.