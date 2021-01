Nancy Pelosi is nipt herverkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, met 216 stemmen voor en 208 tegen.

De 80-jarige Democrate uit Californië, de eerste vrouw ooit die het ambt bekleedde, had geen uitdagers. Ze leidt de Democraten in het lagerhuis al 17 jaar.

Pelosi zal het in het 117de Congres nu met de krapste meerderheid in decennia moeten doen. De Democraten verloren meerdere zetels tijdens de verkiezingen in november.