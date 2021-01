Voormalige defensieministers VS roepen Trump op om leger niet te betrekken

Alle tien nog levende Amerikaanse ex-ministers van Defensie roepen president Donald Trump op om het leger niet te betrekken bij zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van november aan te vechten.

Dat doen ze in een gezamenlijk opiniestuk in The Washington Post. Ook James Mattis en Mark Esper, die minister waren onder Trump, ondertekenden de verklaring.

Trump blijft zijn nederlaag tegen Joe Biden - die op 20 januari wordt beëdigd - steevast ontkennen en zonder bewijs van verkiezingsfraude spreken. De tien oud-ministers roepen het staatshoofd op om zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag. ‘Onze verkiezingen hebben plaatsgevonden. Hertellingen en audits zijn uitgevoerd. Gepaste betwistingen zijn door de rechtbanken behandeld. Gouverneurs hebben de resultaten gecertificeerd. En het kiescollege heeft gestemd. De tijd om de resultaten in vraag te stellen, is voorbij.’

Tegenstanders van Trump vrezen dat de president het leger er desnoods bij zou betrekken om vast te blijven klampen aan de macht. Maar er is geen rol weggelegd voor het leger om de uitkomst van de verkiezingen te bepalen, benadrukken de voormalige defensieministers. ‘Met pogingen om Amerikaanse strijdkrachten te betrekken bij het afhandelen van verkiezingsdisputen, zouden we ons op gevaarlijk, onwettig en ongrondwettelijk terrein begeven’, zeggen ze. ‘Civiele en militaire functionarissen die dergelijke maatregelen leiden of uitvoeren, zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de ernstige gevolgen van hun acties op onze republiek.’

Machtsoverdracht

Verder roepen ze ook op tot een efficiënte machtsoverdracht. Eerder liet Biden weten dat de regering Trump die zou tegenwerken door wegversperringen te zetten, met name op het gebied van defensie. ‘Transities, die wij allemaal hebben meegemaakt, zijn een cruciaal onderdeel van een succesvolle machtsoverdracht’, klinkt het. ‘Ze kunnen een moment zijn waarop het land kwetsbaar is voor acties van vijanden die proberen te profiteren van de situaties.’

In november waarschuwde Andy Card, de voormalige kabinetschef van George W. Bush, nog voor de gevolgen van een moeilijke machtsoverdracht. De commissie die de aanslagen van 11 september 2001 onderzocht, heeft immers te kennen gegeven dat als de machtsoverdracht van Bill Clinton op George W. Bush vlotter zou zijn geweest, ‘de VS beter had kunnen reageren op de aanval, of die zelfs nooit zou hebben plaatsgevonden’, aldus Card aan het Amerikaanse nieuwsnetwerk CNBC.

Naast Mattis en Esper ondertekenden ook Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry en Donald Rumsfeld het opiniestuk.