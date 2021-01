Vijf tieners opgepakt voor dood van 13-jarige jongen in Verenigd Koninkrijk

De Britse politie heeft vier jongens en een meisje, allen tussen 13 en 14 jaar oud, opgepakt in verband met de dood van een 13-jarige jongen in Reading. De jongen werd zondag doodgestoken. De politie heeft de tieners opgepakt op verdenking van samenzwering en moord.

De dodelijke steekpartij gebeurde zondagnamiddag in Bugs Bottom, Emmer Green. De politie werd rond 16 uur opgeroepen maar kon niets meer doen voor de et jonge slachtoffer. Hij werd ter plaatse doodverklaard. De politie is op zoek naar getuigen van de dodelijke steekpartij. De nabestaanden van de jongen zijn op de hoogte gebracht, maar een formele identificatie heeft nog niet plaatsgevonden. De familie krijgt bijstand.

De Thames Valley Police spreekt van een “tragisch en schokkend incident”. De politie is ervan overtuigd dat er getuigen moeten zijn geweest van de steekpartij, omdat het gebied populair is bij mensen die er hun hond uitlaten. “Het onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen maar ik wil de gemeenschap verzekeren dat we er alles aan zullen doen om dit schokkende incident op te lossen. We zullen niet stoppen voor we de daders kunnen oppakken”, zei rechercheur Nick John.