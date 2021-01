Politie deelt waardevolle kerstboomtip: “Kijk anders niet raar op als de straat plots vol combi’s staat”

De politiezone Noord deelt op zijn facebook een waardevolle tip met zijn bewoners. De zone geeft namelijk mee hoe je best de kerstboom niet buiten zet. “Kijk anders niet raar op als de straat plots vol combi’s staat.”

“Beste mensen we snappen dat jullie geen dennennaalden in jullie woning willen, maar als jullie zo met de kerstboom naar buiten lopen en deze zo achter in je kofferbak gooien om naar het containerpark te brengen. Kijk dan niet raar op als de hele straat ineens blauw staat van politie, het arrestatieteam langs komt en helikopters overvliegen”, klinkt het uit de Antwerpse politiezone van Stabroek en Kapellen.

“Onze tip van de dag. Vervoer geen kerstboom op deze wijze.”

De foto die de politie toevoegde maakte snel duidelijk waarom dat een slecht idee zou zijn.