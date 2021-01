Zelf vond hij het “raar”, maar Engeland is opnieuw wild van masterclass Kevin De Bruyne als valse 9: “Belgische tovenaar”

Chelsea 1. Manchester City 3. De uitslag was duidelijk en wie de man van de match was ook: Kevin De Bruyne. In Engeland waren ze alweer lyrisch over de Rode Duivel na zijn sterke match met een doelpunt en een assist.

Als een valse negen spelen, het was eens wat anders voor De Bruyne. “Het voelde raar”, lachte hij na afloop van de clash in Londen. “Het is om de ploeg te helpen want we zitten met een paar coronagevallen voorin en dan Sergio Agüero die van een blessure terugkomt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Romelu Lukaku moet nog niet vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels. Daar kan ik toch niet aan tippen!”

Hoge punten

De Bruyne kreeg van The Daily Mail een 8,5 op 10. Niemand deed beter. “Bewegende poëzie”, aldus de Britse krant. “Een doelpunt en een assist voor de Belgische tovenaar tegen zijn ex-club.”

“Nog maar eens bewezen dat de beslissing van Chelsea om De Bruyne in 2013 te verkopen een van de grootste transferblunders ooit is”, aldus Sky Sports, dat KDB een 9 op 10 gaf. “Hij keerde nog maar eens terug op Stamford Bridge om de Blues op te jagen. Spelende als een valse negen, met een typische meesterlijke prestatie met een goal en een assist. Van de spelers die minstens één keer voor Chelsea speelden in de Premier League, scoorde De Bruyne meer goals dan eender welke ex-speler van de club. Zijn eerste helft draaide om zijn briljante balaanname om daarna makkelijk te kunnen afwerken.”

Ook in de VS keken ze met open mond naar de Limburgse spelmaker. “Gewoonweg een fantastische wedstrijd”, vonden ze bij ESPN, waar ze De Bruyne ook een 9 op 10 gaven. “Hij werd beloond met een doelpunt en gaf ook een mooie assist.”

“Complete voetballer”

In de tv-studio’s waren ze ook al lyrisch over de Belg. “Ik heb al zo veel gezegd over De Bruyne. Hij is gewoon ongelooflijk om naar te kijken”, aldus analist Micah Richard (ex-Man City). Hij is een complete voetballer. Hij doet alles: offensief en defensief. Je moet al sterk uit de hoek komen om beter te zijn dan hem. Hij is ook zo constant en gepassioneerd. Hij wil de wereld laten zien wat hij kan, dat hij een absolute topspeler is. Hij is een van de beste middenvelders ooit in de Premier League.

“Een wereldvoetballer”, reageerde Roy Keane (ex-Man United). “Zijn voetbalintelligentie, zijn decision making. Hij was niet altijd super tot nu toe, maar vandaag was De Bruyne opnieuw top. Hij weet altijd wat er speelt rondom hem. Hier kan je een hele dag naar kijken. Hij is zo invloedrijk tijdens wedstrijden. Geweldig om te zien, hij controleert alles. Niemand bij Chelsea deed vandaag een tackle. Ja… Als je spelers als De Bruyne zoveel ruimte geeft, dan betaal je dat cash.”

Richards ??"How would you mark him?" ??



Keane ??"He might be marking me!" ??



“De Bruyne is gewoon van een andere niveau”, voegde Graeme Souness (ex-Liverpool) er nog aan toe op Sky Sports. “Ik zal je eens vertellen hoe goed hij is. Niemand heeft het nog over David Silva want ze hebben het over Kevin De Bruyne. Hij heeft een radar in zijn hoofd. Die jongen is echt van absolute wereldklasse. Het is een privilege om hem in de competitie te hebben.”