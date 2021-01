Studenten die meer apps gebruiken, slapen slechter

Studenten die meer apps laden per keer dat ze hun smartphone bovenhalen, slapen slechter dan studenten die zich beperkten tot een paar favoriete apps. Dat blijkt uit een onderzoek dat de UGent publiceert bij het begin van de examenperiode. De resultaten zijn belangrijk, zegt onderzoeker Stijn Baert, want “een verhoging van de slaapkwaliteit van studenten leidde tot 5 procent betere examenresultaten”.

De onderzoekers mochten bij een beperkte groep eerstejaarsstudenten aan de UGent in vijf verschillende programma’s mobileDNA, een speciale applicatie, installeren op de smartphone. Die bracht het gebruik gedurende twee weken op de achtergrond in kaart. “Op basis van de data werd een robuust en significant negatief verband vastgesteld tussen de slaapkwaliteit van studenten en de hoeveelheid applicaties die ze per smartphonesessie starten”, klinkt het bij de Vakgroepen Economie en Communicatiewetenschappen.

In tegenstelling tot eerder studiewerk vonden de onderzoekers geen significant verband tussen het totale aantal uur smartphonegebruik van de studenten en hun slaapkwaliteit. Het lijkt dus niet zo dat meer op de smartphone bezig zijn de slaapkwaliteit zwaar beïnvloedt. Op basis van zelfrapportering werd dat voorheen wel verondersteld.

Maar de nieuwe methode geeft de onderzoekers ook nieuwe inzichten. Studenten met een gemiddeld aantal gestarte apps per keer dat één standaardafwijking (een statistische factor die spreiding meet, nvdr.) hoger is, hebben een zelfgerapporteerde slaapkwaliteit die bijna een kwart van een standaardafwijking lager is.

“Eerder onderzoek geeft aan dat het gevaar van smartphonegebruik deels ligt in ‘treintjes maken’“, zegt professor Lieven De Marez. “Dat wil zeggen, van de ene naar de andere app springen. Bovendien strookt dit gedrag met wat we ‘fear of missing out’ (FOMO) noemen, wat schrik is om iets wat zich online afspeelt te missen. Dit gedrag kan stress opwekken, wat dan weer slecht is voor de slaapkwaliteit.”

Volgens doctoraal onderzoeker Simon Amez is dit het eerste onderzoek dat objectief gelogd smartphonegebruik relateert aan slaapkwaliteit. “Dat is belangrijk aangezien eerder onderzoek uitwijst dat vragenlijsten omtrent smartphonegebruik lang niet altijd een objectief beeld van werkelijk smartphonegebruik geven”, geeft Amez nog mee.

