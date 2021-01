Acht jaar cel voor overval met kalasjnikov op juwelier in Oostakker waarbij inbreker werd doodgeschoten

Gent - Na een gewelddadige overval op een juwelier in de Gentse deelgemeente Oostakker werd één van de twee daders door de juwelier doodgeschoten. Het onderzoek of de juwelier handelde uit wettige zelfverdediging loopt nog. In het dossier rond de gewelddadige overval werd maandag de tweede dader veroordeeld tot een celstraf van acht jaar.

Op zaterdag 7 juli 2018 vielen twee mannen iets voor het middaguur juwelier Moens in Oostakker binnen. Ze waren zwaar gewapend met een kalasjnikov en een pistool. Zaakvoerder Filip M. kreeg de kalasjnikov tegen zijn slaap gezet, en zowel hij, zijn zus als hun 88-jarige vader werden over het hele lichaam geslagen en geschopt. De daders namen de vlucht met hun motorfiets, waarop de juwelier één van de overvallers op straat in de rug schoot. De 23-jarige man viel pas twee kilometer verder van de brommer. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse.

Volgens de juwelier zijn advocaat Walter Van Steenbrugge schoot de man omdat hij had gehoord dat ze op hem wilden schieten. Het onderzoek hiernaar loopt nog en daaruit moet blijken of er sprake kan zijn van wettige zelfverdediging. In het dossier rond de gewelddadige overval zelf viel maandag het vonnis. De man (33) die werd aanzien als hoofddader werd door de rechtbank van Gent veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. “Het gaat hier dan ook om heel zware feiten”, zegt rechter Anthony Van Mol.

Tijdens de behandeling van de zaak getuigden de juwelier en zijn zus over de impact van de overval op hun leven. “Ik hoop dat ik ooit nog een normaal leven zal kunnen leiden.” Zijn zus pikte daarop in. “De beelden blijven terugkomen, we blijven met die schrik zitten.” De rechtbank veroordeelde de tweede dader daarom ook tot het betalen van een schadevergoeding aan de juwelier en zijn zus van 7.500 euro. Aan hun vader die zwaar geslagen werd moet hij een vergoeding van 10.000 euro betalen.

