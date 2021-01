Nieuwe trend in 2021? Ook Limburgse burgemeester (N-VA) maakt filmpje in onderbroek

Diepenbeek -

N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde het “een gênant moment om 2021 mee te beginnen”, maar door in zijn onderbroek een interview te geven, is hij misschien een trend gestart. Zijn partijgenoot en burgemeester van Diepenbeek Rik Kriekels (N-VA) vergat vrijdag zijn broek aan te trekken toen hij de nieuwjaarsboodschap van de Limburgse gemeente filmde. Kriekels stak met zijn filmpje de draak met de vele videovergaderingen het afgelopen jaar. Toevallig werd zijn voorzitter zaterdag ook in ondergoed gefilmd.